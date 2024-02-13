13 февраля 2024, 12:15

OPPO AED Україна, провідний бренд смарт-пристроїв, сьогодні представив нові бездротові стереонавушники Enco Buds2 Pro.

Поєднуючи високоякісний звук із тривалим часом автономної роботи, надійністю та сучасним дизайном, Enco Buds2 Pro втілюють справжню бездротову свободу.

Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, які забезпечують чудовий звук для максимального занурення та якісного прослуховування.Титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Ніяких компромісів із чистотою: високочастотні звуки звучать виразно, що забезпечує чітке й комфортне відтворення звуку.Якщо вам потрібен досконало налаштований звук, Enco Master Equalizer зробить усе, що вам потрібно. З трьома звуковими профілями: Збалансований, Бас і Динамічний, Enco Buds2 Pro є надзвичайно багатогранними — незалежно від того, чи відтворюєте ви біти хіп-хопу, класичні струнні інструменти або емоційну аудіокнигу — просто переключіть профіль, щоб додати новий вимір вашому аудіоряду.Коли Enco Buds2 Pro підключено до смартфона OPPO, активується Dolby Atmos та Dirac аудіо тюнер для нового рівня оптимізації звуку. Налаштуйте свій звуковий режим залежно від того, де ви знаходитеся, або активуйте адаптивний профіль залежно від того, що відтворюється. Таким чином, незалежно від того, чи ви слухаєте музику на ходу, чи граєте в динамічну гру, Enco Buds2 Pro забезпечить кастомізоване звучання.

Завдяки подвійним мікрофонам та алгоритму AI Clear Call, Enco Buds2 Pro забезпечує якісні розмови без переривань та відволікань.



Отримана з двох мікрофонів інформація аналізується для відокремлення фонового шуму, виділяючи таким чином чисті людські голоси, покращуючи чіткість кожного вимовленого слова.



Ми оптимізували розташування мікрофонів у навушниках, отже OPPO Enco Buds2 Pro можуть краще блокувати шум вітру, створюючи кришталево чистий звук.



Ще одна перевага навушників Enco Buds2 Pro — чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. Відтепер користувачі можуть чітко чути співрозмовника без необхідності збільшувати гучність.



Зручна посадка Enco Buds2 Pro поєднується з універсальним стилем, довговічністю, а обидва навушника акуратно ховаються в елегантному зарядному кейсі.



Кожен навушник має спеціальну форму, щоб ідеально прилягати до вуха, а при вазі 4,3 г він практично непомітний при носінні. Заокруглена ніжка витончено виділяється, балансуючи між грайливим виглядом і геометричним дизайном, який ідеально доповнить ваш особистий стиль.



Завдяки захисту від пилу та води за стандартом IP55, Enco Buds2 Pro не відставатимуть від ваших тренувань та походів у дощовий день, підбадьорюючи вас власним саундтреком на кожному кроці.



Доступні в гранітно-білому та графітно-чорному кольорах, корпус і навушники мають м’яку на дотик текстуру та матову поверхню, що запобігає появі відбитків пальців, забезпечуючи свіжий і привабливий вигляд.



Більше не потрібно тягнутися до телефона, щоби пропустити трек або відповісти на дзвінок. Завдяки налаштовуваному сенсору ви можете керувати Enco Buds2 Pro одним, подвійним, потрійним дотиком або довгим натисканням. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.



Не дозволяйте слабкому заряду акумулятора зіпсувати ваш настрій. З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин.

Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови.



В Україні новіі бездротові навушники ОРРО Enco Buds2 Pro можна придбати за 2 499 грн у кольорах: Гранітно-білий та Графітно-чорний.



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