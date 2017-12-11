Форекс тестер – программный тренажер для участников финансового рынка

11 декабря 2017, 16:32

Возможности Форекс привлекают все большее количество трейдеров к работе на международном финансовом рынке. Круглосуточный оборот миллионных денежных активов открывает перед пользователями уникальную перспективу зарабатывать деньги с минимальным вложением собственных средств. Но для заключения успешных сделок необходимо приобрести практический опыт торговли, изучить принципы построения графиков, научиться анализировать и моделировать рыночные ситуации. На помощь начинающим трейдерам приходит мощное программное обеспечение. Форекс тестер – один из наиболее полезных программных продуктов для тестирования стратегий в реальных рыночных условиях.



Назначение тестера торговых систем

Хаотичная торговля, построенная исключительно на интуиции трейдера, никогда не сможет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Успешные участники рынка Форекс используют в работе надежные и проверенные торговые стратегии, в основу которых заложены понятия математической теории вероятностей и фундаментального анализа. Форекс тестер – программа-помощник, возможности которой позволяют решить ряд важных задач:

- Тестирование и улучшение собственных торговых стратегий.

- Психологическая адаптация трейдера к переменчивому рынку.

- Получение на практике опыта заключения сделок купли/продажи.

- Отображение эффективности (прибыль-убыток) торговых систем.

- Ведение журнала операций, экспорт статистической информации.

- Прикрепление скриншотов графических объектов, индикаторов.



Форекс тестер помогает трейдеру проверять экономическую эффективность различных стратегий. Когда тестирование дает положительный результат, можно доверять полученным данным и применять торговую систему для заключения сделок на реальные денежные средства. Если ожидаемая прибыль, по мнению трейдера, недостаточно высока, можно изменять параметры настройки Форекс тестера и проводить повторные проверки. На основе нескольких тестов трейдер сможет выбрать наиболее прибыльную стратегию торгов.

Преимущества и особенности тестера

Скачать программу тестирования, как и платформу metatrader 5 download, можно на специализированном ресурсе. Программа тестера должна иметь лицензионный ключ в целях безопасности. Существует большой выбор Форекс тестеров, причем каждая программа показывает высокую точность результатов тестирования. Основные преимущества Форекс тестера для трейдера:

- Разработка и оценка торговых систем.

- Высокая достоверность результатов.

- Внесение изменений в настройки тестера.

- Получение доступа к истории сделок и котировок.

- Создание собственных торговых сигналов.

- Опция работы в автоматическом режиме.



Разработчики программного обеспечения постоянно усовершенствуют возможности тестеров, чтобы пользователи могли проверять торговые стратеги при различных начальных параметрах, корректировать настройки, моделировать изменения котировок и движения тренда. По своей сути программа Форекс тестер – это запись финансовых операций, которую можно "перемотать" обратно и исправить совершенную ошибку.



При высоком проценте доходности торговой стратегии имеет смысл реализовать возможности системы на практике. Каждая стратегия – четкий алгоритм, которому нужно следовать при работе на Форекс. Чтобы проверить эффективность торговой системы, и нужны тестеры Форекс.