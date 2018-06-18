Украинские разработчики создадут краудсорсинговую систему видеонаблюдения для бе

18 июня 2018, 13:45

Vodafone выступит партнером IT чемпионата для разработчиков DEV Challenge 12, участники которого построят прототип решения для Smart City по заказу оператора.

Задача состоит в создании городской системы видеонаблюдения за счет объединения уже существующих муниципальных и частных камер наблюдения, а также камер мобильных устройств в единую сеть с использованием технологии 4G.

В Украине есть муниципальные системы видеонаблюдения. Однако, это единичные примеры, потому что из-за высокой стоимости не все города могут такое себе позволить. В то же время во многих городах есть камеры видеонаблюдения на офисах, магазинах, жилых домах и даже в транспортных средствах. Кроме того, каждый владелец мобильного устройства с камерой может стримить видео онлайн через сеть 4G. Поэтому Vodafone совместно с DEV Challenge решили создать систему видеонаблюдения, которая бы объединила существующие в городе камеры и позволила подключать новые камеры с последующей передачей, хранением и обработкой видеоданных. Такая система помогла бы сэкономить на внедрении городского видеонаблюдения, быстро его разворачивать и масштабировать для обеспечения безопасности в городе.

В создании проектов участникам будут помогать менторы – опытные IT-специалисты, эксперты по внедрению Smart City и специалисты Vodafone. Все проекты будут представлены 24 июня 2018 г. на финале чемпионата DEV Challenge в формате Idea Garage. Лучшие идеи будут рассмотрены для внедрения в рамках национального проекта Vodafone Smart City.