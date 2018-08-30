Dell представляет на IFA 2018 устройства для потребителей и для малого и среднег

30 августа 2018, 9:45

Сразу после Gamescom 2018, где Dell представила новые 24 и 27 дюймовые игровые мониторы и обновление десктопов Alienware, компания подошла к IFA 2018 с новинками как для конечных потребителей ("консьюмерский" сегмент), так и для малого и среднего бизнеса.

Обновленное портфолио характеризуется максимальной производительностью и функциональностью, воплощенных в превосходных материалах. Речь идет о ноутбуках и трансфомерах Inspiron, а также о первом премиальном Inspiron Chromebook, которые сочетают в себе отличный дизайн и высокую производительность, свойственные всей линейке компьютеров Dell. Новый ультратонкий монитор Dell 27 USB-C не только красив, но и функционален. Новые ноутбуки Vostro характеризуются присущей этой линейке производительностью и защищенностью, необходимые малому и среднему бизнесу.

Технология Dell Cinema, представленная на CES 2018, стала комбинацией целого ряда передовых достижений, благодаря которым зритель сможет получить новый захватывающий опыт прямо с компьютера. Теперь Dell Cinema появится в портфолио XPS и в новых продуктах Inspiron.

Компьютеры из "консьюмерских" линеек, из линеек для малого бизнеса будут поставляться с ПО Dell Mobile Connect. Напомним, данное программное обеспечение поддерживает беспроводной доступ к смартфону через компьютер Dell. Начиная с января 2018 года и по сегодня, более 10 миллионов телефонных звонков и текстовых сообщений были сделаны при помощи Dell Mobile Connect. Этой осенью ПО обеспечит новый уровень интеграции iPhone-ПК с уведомлениями приложений iOS, а не только тексты и вызовы, такие как WhatsApp сообщения, напоминания календаря и пр.

Новое семейство трансформеров Inspiron 7000 выглядит изысканно с гладкой алюминиевой отделкой, приятной и гладкой. Модели, доступные в диагоналях 13, 15 и 17 дюймов, оснащены процессорами Intel восьмого поколения U-серии, опционально с 4К и UHD-экранами, с теплоотводом через скрытые вентиляционные отверстия. Они обеспечивают максимальную производительность и удобство. 13-ти и 15-дюймовая версия с трехсторонними узкими границами, с новой миниатюризированной веб-камерой размером 2,7 мм, которая сохраняет высокую производительность даже при слабом освещении благодаря Temporal Noise Reduction, первой встроенной USB-камере, использующей эту технологию.

Кроме того, 15 и 17-дюймовая версия предлагает дополнительный NVIDIA GeForce MX150 для повышения качества графики, а также опциональную память Intel Optane.



Трансформер Inspiron 14 5000, наряду с серией 7000, имеет тепловую маршрутизацию и узкие границы. Обе версии, 5481 и 5482, на новых процессорах Intel восьмого поколения U-серии, предлагают заказчикам выбор, гибкость и высокую ценность. Модель 5482 2-в-1 включает в себя порт USB Type-CTM с поддержкой питания и поддержкой дисплея, впервые установленный в серии Inspiron 5000, а также отдельную графическую карту NVIDIA® GeForce® MX130.



Новый Inspiron 15 5000 (5580) доступен в разных цветовых вариантах и двусторонней узкой рамке. Порт USB Type-C обеспечивает питание и поддержку дисплея, а на кнопке питания доступен дополнительный считыватель отпечатков пальцев. Эта модель поддерживает множество функций, таких как 32 ГБ памяти DDR4, варианты хранения, включая SSD и два диска, дополнительную дискретную графику вплоть до графики NVIDIA® GeForce® MX150 и, опционально, клавиатуру с подсветкой.



Dell расширяет линейку Inspiron с первым премиальным Chromebook, Dell Inspiron Chromebook 14 2-в-1. Он создан для тех, кому нужен превосходный трансформер с богатым функционалом, продуманным дизайном и интеграцией с приложениями и экосистемой Google. Алюминиевая конструкция с узкой боковой панелью обеспечивает приятный внешний вид и компактность. Режим работы от батареи составляет до 15 часов. Процессор восьмого поколения Intel® Core™ i3-8130U и до 128 ГБ встроенного хранилища eMMC обеспечивает быстроту и производительность. В сочетании со скоростью, простотой, безопасностью Chrome OS и доступом к миллионам приложений для Android в Google Play, новый трансформер Inspiron Chromebook 14 дает нужную современному мобильному пользователю мощность, обеспечивая гибкость и производительность.



Флагман Dell XPS 13, самый маленький 13-дюймовый ноутбук и самый мощный в своем классе, теперь оснащен новым процессором восьмого поколения Intel Core i3, предоставляющий более доступный вариант для потребителей. Модель XPS 13 Developer Edition теперь доступна с Ubuntu 18.04 LTS (долгосрочная поддержка), обновление, которое дает поддержку до пяти лет.

Кроме того, XPS 13 2-в-1, самый компактный 13-дюймовый трансформер на планете, теперь предлагается с новейшими процессорами Intel восьмого поколения, а также с динамическим режимом питания (Dynamic Power Mode), чтобы обеспечить максимальную производительность от процессора, до 15 часов работы от батареи и потрясающий обзор с сенсорным дисплеем UltraSharp QHD + InfinityEdge.

Ноутбуки Vostro 14 и 15 5000 для развития малого бизнесаDell продолжает расширять линейку Vostro новыми ноутбуками Vostro 14 и 15 5000, ориентированными на обеспечение производительности и функций безопасности, востребованных малым бизнесом. Новые ноутбуки – на процессорах Intel® Core™ восьмого поколения, с портом USB Type-CTM, обеспечивающим поддержку питания и дисплея, с дополнительным считывателем отпечатков пальцев с одним выводом и двусторонней узкой границей, помогающей сфокусироваться на экране и работать быстрее.

Новые ноутбуки Vostro, в ответ на запросы аудитории, предлагают аппаратный TPM (Trusted Platform Module) 2.0, обеспечивающий защиту и хранение в коммерческом классе ключей шифрования для проверки устройства, и Bitlocker для настройки параметров безопасности. В сочетании с Peak Shift, который снижает потребление энергии за счет автоматического переключения системы на аккумулятор в определенные часы дня, эти простые, но важные функции, помогают малым предприятиям работать эффективно и без перебоев



Продолжая удерживать лидерство в отрасли, Dell представляет нового члена семьи Ultrathin - самый яркий в мире 27-дюймовый ультратонкий монитор USB-C в своем классе. Обладая максимальной яркостью до 600 нит, Dell 27 USB-C Ultrathin (S2719DC) является высококачественным HDR-монитором с сертифицированным VESA дисплеем DisplayHDR 600 и интегрирован с технологией Lightning Guide (LGP) Corning Iris Glass. Он оснащен разъемом USB Type-C, который передает видео, данные и питание, все из одного источника, предлагающего решение без кабеля. Конструкция кромки удивительно тонкая со всех сторон, с профилем всего на 5,5 мм, что позволяет новинки легко и красиво вписаться в рабочее пространство. Благодаря минималистическому дизайну и дизайну InfinityEdge в бесшовном шасси с серебристым покрытием S2719DC обеспечиваются потрясающие ощущения.

Dell также представляет новую линейку мониторов серии SE. Новые мониторы FHD (SE2219H, SE2419H и SE2719H) поставляются с тонкой рамкой и доступны в диагоналях 21,5, 23,8 и 27-дюймов. Панель IPS обеспечивает соответствие цветов и четкость отображения под разными углами обзора. Мониторы SE поставляются с антибликовым экраном и покрытием против помутнения. С появлением этой новой линейки Dell может предоставлять полный обновленный ассортимент потребительских мониторов.

"Один из вызовов компьютерной индустрии – это создать такой продукт, который сочетает в себе инновации с качественными форм-факторами и материалами, богатым функционалом по цене, доступной практически для любой аудитории. Для того чтобы процветать на конкурентном поле компьютерной индустрии, компания должна предоставлять и премиальный дизайн, и инновации для широкой, "мейнстримовой" аудитории, - отмечает Марибел Лопес (Maribel Lopez), основатель и главный аналитик Maribel Research. - Расширяя "консьюмерский" портфель, представленный на IFA в этом году, Dell демонстрирует свою приверженность тому, чтобы разрабатывать такие устройства, которые будут отвечать потребностям каждого пользователя".



Dell верит, что технологии играют важнейшую роль в развитии человеческого прогресса. Технологии и опыт нужно применять там, где они могут принести максимальную пользу людям и планете. В рамках этого обязательства Dell использует принципы циклической экономики, превращая "отходы" в ценные ресурсы.

В Индии загрязнение воздуха может достигать экстремальных значений. В ноябре 2017 года качество воздуха в городе Дели было настолько плохим, что оно можно было бы сопоставить с выкуриванием 50 сигарет в день. Для борьбы с этими загрязнениями Dell сотрудничала с небольшим индийским стартапом Chakr Innovation для сбора сажи из дизельных генераторов и превращения ее в чернила для печати на упаковке. С тех пор Dell отгрузила около 150 тыс. коробок с использованием таких чернил.

В рамках своей приверженности программе Legacy of Good компания Dell стремится к 2020 году использовать для упаковки 100% переработанных материалов. Большая часть моделей из портфолио XPS теперь поставляется в упаковке, произведенной из океанического пластика, и компания планирует расширить ее применение на другие продуктовые линейки. В то же время компания сокращает использование одноразовых пластмасс. Dell стремится использовать свой опыт, технологии и ресурсы для решения глобальных проблем, таких как кризис загрязнения океана, ставший одной из тем IFA в этом году.



Dell представит на выставке интерактивную арт-галерею и продемонстрирует свои новые инновационные компьютеры для потребителей, игр и малого бизнеса, а также новые мониторы. Посетители смогут испытать Dell Cinema с живым "оркестром" ноутбуков. Увидеть инсталляцию по переработке пластика, наглядно демонстрирующую работу Dell по сокращению использования одноразового пластика. В кафе Dell Small Business можно выпить вкусный кофе и получить советы относительно техники. С максимально полным погружением в игры и VR гости стенда смогут испытать себя на симуляторах гоночных автомобилей McLaren, Beat Saber VR и Dauntless – на компьютерах Alienware и ноутбуках Dell G-серии.



Доступность:

XPS 13 в версии для разработчиков (Developer Edition) с Ubuntu 18.04 LTS ожидается с начала сентября.

Ультратонкий монитор Dell 27 USB-C ожидается с 25 сентября.

XPS 13 с i3 ожидается позже, даты пока не обозначены.

Трансформер XPS 13 с процессорами Intel восьмого поколения ожидается позже, даты пока не обозначены.

Мониторы Dell 22/24/27 SE ожидаются во второй половине сентября 2018 года.

Трансформеры Inspiron ожидаются с сентября-октября 2018 года.

Трансформер Inspiron Chromebook 14 ожидается позже, даты пока не обозначены.

Новинки из линейки Vostro ожидаются в начале 2019 года.

Обновление ПО Dell Mobile Connect ожидается с осени 2018 года.