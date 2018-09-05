IT инновации в онлайн казино за 2018 год и прогноз на 2019-ый

5 сентября 2018, 0:30

Каких-то несколько десятилетий назад, максимум, на что мог рассчитывать поклонник азартных развлечений - мечтать о поездке в настоящее стационарное казино.

Ведь таких заведений и сегодня не особо много. А уж раньше большинство из них представляло собой небольшие залы с однотипными однорукими бандитами.

Современному геймерами сложно представить, как можно было утолить жажду азарта в подобных условиях. Ведь сегодня все иначе. Благодаря разработкам ведущих производителей игорного софта и распространению сети Интернет, онлайн-гемблинг вышел на новый уровень развития. Но и это не главное. Гораздо важнее, что игровой процесс стал более интересным, безопасным и выгодным.

Внедрение инноваций в онлайн казино позволило разработчикам создать целый мир в виртуальном пространстве. Автоматы становятся все более увлекательными, их геймплей радует необычными деталями. Возможность делать ставки в любом месте и в любое время позволяет не только получать удовольствие от игры когда угодно, но и чаще выигрывать крупные суммы.

В течение 2018 года практически все казино в онлайне стали доступными не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Современный человек не расстается с планшетом или смартфоном. И версии игорных заведений, доступные на платформах iOS и Android, стали настоящим подарком для преданных поклонников онлайн игровых автоматов. Больше не нужно ждать, пока появится возможность добраться до компьютера: сделать ставку можно на прогулке, в дороге, на отдыхе.

Важен и тот факт, что мобильные версии интернет казино полностью соответствуют обычным аналогам. Игрок с помощью гаджета и доступа к Интернету может наслаждаться процессом так же, как сидя за компьютером дома, делать ставки, получать удовольствие от тестирования новейших аппаратов ведущих разработчиков.

Удобство и доступность игры на мобильных устройствах повлекли за собой рост популярности онлайн казино. Поэтому все чаще Сеть взрывают новости о гемблерах, которым ужалось сорвать джек-пот прямо на рабочем месте или на отдыхе.

Миллионы гемблеров по всему миру одним из величайших достижений игровой индустрии считают появление живых дилеров в онлайн заведениях. Они помогают в виртуальном пространстве воссоздать исконную атмосферу игрового зала. Кроме того, живые дилеры способствуют повышению доверия гемблеров к операторам рынка.

Ассортимент развлечений с живыми крупье не особо велик. В основном в список входят симуляторы традиционных азартных заба

блэкджек;

рулетка;

баккара;

холдем покер.

Но и этого небольшого количества игр с настоящим дилером гемблерам хватает. Скорее всего, в 2019 году армия поклонников казино с живым крупье возрастет многократно.

Самое главное прогресс не стоит на месте. А вместе с ним развивается, становится лучше и увлекательнее игорная индустрия. Авторитетные онлайн казино внедряют новейшие разработки программистов, дабы сделать процесс игры еще более реальным и интересным. Производители софта регулярно пополняют коллекции интернет-клубов современными игровыми автоматами, которые не только поражают воображение, но и отличаются высокой отдачей.

Виртуальная реальность из когда-то мифической составляющей в сфере азарта постепенно превращается в популярный способ сделать посещение интернет-казино атмосферным и увлекательным. VR постепенно возрождает интерес к видеопокеру, который в последние годы был не так популярен, как раньше. А все потому, что виртуальная реальность:

позволяет играть с друзьями на расстоянии;

воссоздает атмосферу реального казино;

дарит невероятные эмоции и позволяет наблюдать за поведением и реакцией других игроков.

Сегодня VR - не самый доступный способ сделать ставки на любимой игровой площадке. А все потому, что специальная гарнитура стоит довольно дорого. Однако некоторые эксперты считают, что с течением времени позволить себе качественный девайс смогут все желающие. Кроме того, гарнитура для мобильных устройств стоит на порядок дешевле, чем приспособления для персональных компьютеров. И цены на нее постоянно снижаются. Это значит, что уже в 2019 году миллионы игроков на просторах СНГ смогут стать частью игрового мира в виртуальном пространстве.

Пока некоторые гемблеры мечтают о специальных девайсах, остальная часть сообщества с радостью выбирают такие автоматы, которые в игровых онлайн залах представлены с обновленным интерфейсом и анимационными 3D эффектами. Благо, в коллекциях топовых платформ их с каждым днем становится все больше. Разработчики, пытаясь перещеголять друг друга, оснащают слоты:

анимацией

интро-роликами;

качественным звуковым сопровождением.

Делать ставки в таких игровых автоматах не только выгодно, но и увлекательно. А дополнительные раунды и масса специальных символов делает процесс еще более невероятным.

Большинство цивилизованных государств семимильными шагами идет к тому, чтобы легализовать игорный бизнес вообще и работу интернет-казино в частности. Законодательство отдельных держав уже пережило ряд изменений. И это идет на пользу не только игрокам, но и государственному бюджету.

В США конгрессмены уже давно поняли выгодность легализации игорной индустрии в Интернете. Невада, Делавэр и Нью-Джерси стали первыми штатами, где узаконили онлайн гемблинг. Их успешный опыт привел к тому, что и другие регионы США рассматривают возможность легализации индустрии.

Выгоду в лояльном отношении к интернет-клубам видят и такие страны, как Марокко и Япония. Эти государства уже давно ищут компромиссные решения, которые позволят изменить правовое поле, сделать развлечения более доступными, что выгодно, в первую очередь, самим государствам. Кстати, по некоторым данным, в Японии ряд законов о легализации онлайн гемблинга будут приняты к 2020 году - к Олимпийским играм в Токио.

Будущее регулирования онлайн казино в Украине также стоит под вопросом уже длительное время. С начала 2018-го европейские политики и непосредственно МВФ настаивает на легализации игорного бизнеса в стране. По их мнению, это поможет создать новые рабочие места и обеспечит бюджет новыми денежными поступлениями. Поэтому не смотря на продолжение лоббирования интересов некоторых депутатов, процесс узаконивания уже сдвинулся с мертвой точки. Игрокам остается только ждать когда закроют псевдо-лотереи под названием УНЛ, Космолот и Золотой Кубок.

Подводя итоги, можно сказать что подобный поворот может привести к тому, что азиатские страны перехватят пальму первенства у Европы в получении доходов от игорных заведений, работающих в Интернете. И это повод задуматься: не пора ли и европейским странам, а вместе с ними и Украине, менять правовую политику по отношению к азартным развлечениям в Сети? Возможно, именно 2019 год станет переломным периодом, когда наконец-то онлайн казино станут доступными и смогут приносить доход государству.