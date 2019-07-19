SMARTERRA FitMaster AURA - умные часы с больших ярким цветным экраном

19 июля 2019, 9:45

Компания SMARTERRA представляет умные часы SMARTERRA FitMaster AURA с возможностью контроля физического состояния пользователя и большим цветным ярким экраном для удобства отображения информации.

Они измеряют артериальное давление и рассчитывают уровень насыщенности крови кислородом. Функция мониторинга частоты сердечного ритма позволяет анализировать нагрузки на сердце в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю.Как и другие умные часы и фитнес-браслеты SMARTERRA, новинка считает количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории, а также оснащена датчиком побуждения к активности, который подаст пользователю вибросигнал, если тот долгое время находится без движения.Управление SMARTERRA FitMaster AURA осуществляется при помощи большого цветного яркого 1.3” сенсорного экрана с временем отклика 20 мс. Часы имеют полностью русифицированное меню и красочные анимационные иконки для наглядного отображения информации.Сопряжение со смартфоном обеспечивается по протоколу Bluetooth 4.0. Простота настройки позволит с легкостью выбрать нужные повседневные функции: оповещения о входящих вызовах и сообщениях, умный будильник, управление фотокамерой и другие.Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA защищены по стандарту IP67 и могут кратковременно работать на глубине до одного метра.Гаджет оснащен емким для устройств данного класса аккумулятором 150 мАч, который обеспечивает работу до 10 дней без подзарядки. USB-порт для зарядки SMARTERRA FitMaster AURA встроен в корпус, поэтому пользователю не понадобиться дополнительный USB-кабель, что заметно облегчает процесс пополнения устройства энергией.Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA поставляются в трех цветовых решениях – с черным, синим или красным ремешками.