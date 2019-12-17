Prestigio D1 - 50-дюймовый TV за 9999 гривен

17 декабря 2019, 9:45

АСБИС-Украина объявляет старт продажи инновационного и беспрецедентно выгодного для телезрителей решения Prestigio D1, созданного в партнерстве с сервисом интерактивного телевидения DivanTV.

Решения Prestigio D1 – это современный Smart TV со 100 ТВ каналами навсегда всего по цене телевизора.

Заботясь об удобстве и безупречном пользовательском опыте, ТМ Prestigio совместно с DivanTV разработали продукт для тех, кто желает приобрести современную технику для домашних развлечений и не беспокоиться о дополнительных счетах. Закодированный сигнал спутников – больше не проблема, так как покупая телевизор Prestigio D1 пользователи получают доступ к безлимитному и бесплатному пользованию 100 телеканалами в приложении DivanTV.

Приобретая решения Prestigio D1, потребители в первую очередь получают не просто красивые "мониторы", но и то, что они по-настоящему любят, – свой любимый контент в хорошем качестве. Комплексное решение работает практически мгновенно: купил – включай в розетку – наслаждайся. Преимущества Prestigio D1 – очевидны: это освобождение от дополнительных счетов и экономия времени, которое теперь можно провести за просмотром любимых фильмов и шоу. И все это – по цене одного телевизора», – комментирует Генеральный Директор АСБИС Украина, Виталий Мельниченко.

Уникальное предложение от Prestigio и DivanTV решает вопрос просмотра разнообразного и качественного телевизионного контента и, вместе с тем, дает возможность обновить свой домашний телевизор. Таким образом, вместе с решением Prestigio D1 вы не пропустите важные новости и любимые шоу и сериалы. Нужен лишь доступ к интернету!

Продукт Prestigio D1 способен решить все проблемы, возникающие перед современным пользователем услугами телевидения. Обслуживание спутниковых тарелок и скачивание разных приложений уже в прошлом. Вам нужно всего лишь включить телевизор и нажать кнопку DivanTV на пульте – и наслаждаться любимыми шоу и сериалами», – отмечает Андрей Колодюк, основатель сервиса интерактивного телевидения DivanTV.Решения Prestigio D1 представлены двумя видами Smart TV:

Smart TV Prestigio D1 40" – это FullHD изображение с потрясающей детализацией, яркими насыщенными цветами и качественным звуком при диагонали 102 см и разрешении 1920x1080.

Smart TV Prestigio D1 50" – это 3840x2160 4K Ultra HD качество на большом экране размером 127 см с разрешением 3840x2160 для эффекта полного погружения.

Телевизоры оснащены тремя портами HDMI, двумя USB-разъемами и 4 ТВ-тюнерами и обладают полной функциональностью обычного процессора. Обе модели имеют доступ к Wi-Fi и работают на операционной системе Android.



Стоимость решения:

Smart TV Prestigio D1 40" + 100 ТВ-каналов бесплатно – 6 999₴;

Smart TV Prestigio D1 50" + 100 ТВ- каналов бесплатно – 9 999₴.