American Express, Discover и Visa масштабируют технологию бесшовных онлайн-оплат

8 июля 2020, 11:15

Электронная коммерция во всем мире достигла новых высот, ведь всё больше покупателей переходят в онлайн, чтобы оплачивать товары на различных онлайн-платформах и сайтах торговцев безопасно, без лишних контактов.

Сейчас особенно важно сделать оплаты в интернете бесшовными и унифицированными независимо от того, в каком онлайн-магазине и какой картой платит покупатель. Сегодня компании American Express, Discover, Mastercard и Visa объявили о начале технической подготовки глобального внедрения технологии онлайн-расчетов в один клик Click to Pay на рынках Австралии, Бразилии, Канады, Гонконга, Ирландии, Кувейта, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Катара, Саудовской Аравии, Сингапура, ОАЭ и Великобритании и в других странах в дальнейшем. Технология Click to Pay соответствует международному стандарту EMV Secure Remote Commerce.



В Украине Mastercard продолжит развитие стратегии цифровой коммерции, имея целый ряд сильных продуктов и технологий, включая Masterpass, Mastercard Digital Enablement Service for Merchants – сервис токенизации, который является частью цифровой платформы Mastercard (MDES), и рассмотрит дальнейшее масштабирование технологии Click to Pay. Сегодня Masterpass – это цифровой кошелек номер один в электронной коммерции в Украине, с ежегодным ростом количества транзакций более чем на 200%. В течение последних четырех лет, с тех пор как технология была запущена в Украине, и сейчас она активно используется во многих решениях, включая мобильные приложения компании «Новая Почта», сетей магазинов «Сільпо», «Фора», а также АЗК WOG, ОККО и многие другие.



«Покупательские привычки все больше становятся цифровыми, и мы стремимся к тому, чтобы обеспечить наилучший диджитал-опыт везде, где совершаются оплаты. Сегодня Masterpass является самым популярным цифровым кошельком в Украине. Будучи открытым решением, Masterpass предоставляет доступ для карт различных платёжных систем, поэтому полностью соответствует потребностям пользователей в цифровой среде и обеспечивает бесшовный опыт оплат. Наш обширный набор технологий для цифровой коммерции позволит нам и далее развивать диджитал-стратегию, сфокусированную на потребителе, и предлагать наиболее удобные и безопасные инструменты оплат для пользователя в различных решениях», – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.



Технология Click to Pay призвана упростить расчеты в интернете и сделать их более безопасными для покупателей в сети и на сайтах, в мобильных приложениях и подключенных к интернету устройствах, заменив длительный процесс ручного ввода номера и данных карты при оплате. Усовершенствованное цифровое решение для расчетов аналогично функционалу и опыту оплат на кассе в офлайн-магазинах, где торговый терминал принимает платежи по различным картам. Следуя цели интероперабельности, в будущем сервис Click to Pay призван обеспечить покупателям максимально простой и удобный опыт расчетов в цифровой среде.



В октябре 2019 года American Express, Discover, Mastercard и Visa объявили о запуске универсального цифрового решения для расчетов в США. С тех пор более 10 тысяч предпринимателей предоставили своим клиентам возможность оплаты в один клик, среди которых Cinemark, Crate & Barrel, Expedia, Fresh Direct, Jo-Ann Fabric and Crafts, а также Joseph A. Bank – торговая платформа компании Rakuten U.S., Saks Fifth Avenue and SHOP.com и другие. Среди других известных торговцев в мире, которые поддержали Click to Pay – Emirates, Mitre 10 (New Zealand) Ltd., Noel Leeming, 1-day, Pizza Hut в Австралии, The Warehouse, Torpedo7, Ticketek и Warehouse Stationery. Решение Click to Pay поможет торговцам сделать бесшовным опыт оплат товаров и услуг, совершения пожертвований и улучшит пользовательский опыт в любых других ситуациях, где ранее был необходим ручной ввод карточных данных для онлайн-оплат. Торговцы смогут получить доступ к единому виртуальному терминалу, который принимает карты различных брендов, и обеспечить простые и бесшовные диджитал-оплаты для пользователя.



Для внедрения решения со стороны торговцев, каждая сеть начнет работу с партнерами-банками и провайдерами услуг для масштабирования доступа к сервису упрощенных расчетов. В США такие партнеры как ACI Worldwide, Aurus, Blackbaud, BlueSnap, Braintree (a PayPal Service), Cybersource, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services и Square обеспечивают для торговцев возможность внедрения Click to Pay. Дополнительную поддержку для масштабирования решения Click to Pay окажут глобальные партнёры, такие как Checkout.com, Noon Payments, SafeCharge, Windcave и другие по мере запуска технологии на других рынках.