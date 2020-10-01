1 октября 2020, 21:45

Новинка от Mikrotik Mikrotik представил новинку - двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с 5-ю гигабитными Ethernet портами, единую домашнюю точку доступа, имеющая все функции, которые могут вам понадобиться на долгие годы. Теперь можно забыть о бесконечных поисках идеального маршрутизатора, прокручивая кучу обзоров и спецификаций. hAP ac³ имеет включенные внешние высокоскоростные беспроводные антенны с широким покрытием и гарантирует устойчивое подключение в каждой комнате.Мощная двухдиапазонная беспроводная связь 2,4/5 ГГц решит большинство проблем со связью в оживлённой среде. Это обязательно в наши дни! Вы можете использовать канал 2,4 ГГц для старых устройств и канал 5 ГГц для всего остального, поскольку эта частота менее загромождена.С 5 портами гигабитной сети Ethernet, 256 МБ оперативной памяти и четырехъядерным процессором, hAP ac³ может удовлетворить даже самые большие и самые требовательные домохозяйства. Благодаря поддержке PoE он может питать или питаться другими устройствами. Существует 128 МБ NAND и полноразмерный порт USB. Новый корпус позволяет крепление устройства вертикально или горизонтально. Набор настенного крепления также входит в комплект.