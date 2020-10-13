3 лучших бесплатных программы для записи видео с экрана

13 октября 2020, 13:57

Онлайн-телевидение приобретает большую популярность, поэтому все чаще новинки кино и передач можно увидеть только в интернете. Загрузить на компьютер такие видеоролики обычно нельзя, так как они защищены от скачивания. Поэтому, если вы хотите сохранить любимую передачу или серию с Netflix, вам понадобится бесплатная программа для записи видео с экрана. Также подобный софт пригодится для онлайн-встреч, вебинаров, создания веб-курсов. Каким инструментом захватить действия на рабочем столе – рассказываем в нашем рейтинге.

Экранная Камера

Экранная Камера — русскоязычная программа для захвата монитора компьютера или ноутбука без ограничения времени. Она отличается простым управлением и встроенным видеоредактором, в котором можно обработать видеозапись.

Вы сможете записать видео в полноэкранном режиме, выделить отдельную область или захватить действия в окне любой программы, например, Word. Это помогает создавать разные виды видеороликов под любые задачи, будь то прохождение игры, видеокурс или запись онлайн-встречи.

Созданное видео можно обрезать, добавить титры и музыку, экспортировать на компьютер в любом удобном формате либо оптимизировать для смартфона или планшета. Программа подходит для Windows 7, XP, 8, 10 и не предъявляет высоких требований, поэтому ее можно посоветовать пользователям с компьютером любой мощности.

Среди преимуществ Экранной Камеры:

- Удобный интерфейс на русском языке;

- Три режима захвата;

- Запись видео со звуком и параллельная озвучка;

- Обрезка видео, вставка интро, наложение музыки;

- Запись DVD с интерактивным меню;

- Экспорт видео для просмотра на ПК или переносных устройствах;

- Поддержка всех версий Windows;

- Невысокие требования к системе и слабая нагрузка.



Bandicam Screen Recorder

Bandicam является одной из самых известных программ для записи происходящего на мониторе компьютера. Особую популярность она получила у геймеров благодаря специальному режиму для игр. Приложение поддерживает захват с веб-камеры и подключаемых устройств. Готовое видео можно экспортировать в формате MP4, AVI. Программа не нагружает компьютер и поддерживает Windows 10, 8, 7.

- Специальный режим для захвата игр;

- Одновременная запись с веб-камеры и монитора;

- Отображение курсора во время записи.

Недостатки:

Только 2 выходных формата;

Нет даже базовых возможностей редактирования;

Водяной знак в бесплатной версии.

OBS Studio

Популярное бесплатное приложение для записи видео с экрана монитора и онлайн-стриминга. OBS Studio умеет захватывать видеосигнал с нескольких источников сразу и объединять записи в один фильм. В видеозапись можно вставлять другие видеоролики с жесткого диска, накладывать текст и графику. Это позволяет делать продвинутые видеокурсы и обучающие ролики.

Возможности:

Захват с нескольких источников;

Добавление текста, графики, наложение видеороликов друг на друга;

Экспорт роликов без водяного знака.

Недостатки:

Сложное управление и неудобный интерфейс;

Сильная нагрузка на систему.

В заключение

Все из вышеперечисленных программ отлично подойдут для того, чтобы записать действия на рабочем экране. Какую выбрать, зависит от цели и ваших технических навыков. OBS Studio позволяет обработать видеоролик, но отличается сложным интерфейсом и не подходит новичкам. Bandicam прост в управлении, но в нем нельзя даже обрезать видеоролик. Поэтому, если вы хотите сделать запись видео с экрана компьютера, русская программа Экранная Камера станет лучшим решением. Ее легко освоить, а встроенный редактор поможет обработать видеозапись. Дистрибутив программы доступен на официальном сайте https://screencam.ru/download.php, все функции можно испробовать совершенно бесплатно.