Виртуальный стенд P&G LifeLab на CES 2021

18 января 2021, 10:45

Виртуальный стенд P&G LifeLab демонстрирует инновационные товары для дома, гигиены и персонального ухода, созданные в концепции ответственного потребления.

14.01.2021 завершилась ежегодная Международная выставка потребительской электроники (CES), которая впервые прошла полностью виртуально. На ней компания Procter&Gamble запустила новый виртуальный интерфейс P&G LifeLab Everyday. Эта платформа с эффектом присутствия объединяет цифровое исследование и виртуальную реальность, что дает возможность продемонстрировать, как инновации и технологии могут влиять на повседневную жизнь 5 миллиардов людей во всем мире.

«В эру массовых потрясений люди хотят иметь под рукой вещи, которым можно доверять», - говорит Марк Притчард, генеральный бренд-директор P&G. «Наш P&G LifeLab Everyday демонстрирует, как технологии могут улучшить знакомые продукты, и как мы остаемся впереди этой трансформации, создавая бренды, которые делают жизнь немного ярче день за днем, каждый день».

Для того, чтобы посетить лабораторию, достаточно создать виртуального персонажа и с его помощью исследовать все закоулки виртуального дома, присутствовать на выступлениях спикеров, участвовать в обсуждениях и, конечно же, попробовать инновационную продукцию. P&G LifeLab Everyday также предлагает панель Connect with P&G Bar, где партнеры и предприниматели могут поделиться своими последними идеями с экспертами в области технологий и инноваций P&G.

В амфитеатре P&G LifeLab Everyday компания P&G провела третий ежегодный Innovation Challenge, в котором перспективные предприниматели представляли свои последние инновационные решения, соревнуясь за партнерство с компанией P&G для производства продукта. В амфитеатре также прошли презентации от экспертов по продукции для ухода за полостью рта и бытовой химии.

После завершения выставки, P&G LifeLab Everyday остается доступной на веб-странице www.pglifelab.com. «Мы считаем, что и за пределами CES, у P&G LifeLab Everyday блестящее будущее», говорит Фил Дункан, руководитель отдела дизайна P&G. «Мы развиваем революционную виртуальную платформу, так как верим, что это лучший способ взаимодействия с потребителями, партнерами и СМИ во всем мире».

Инновации, которые представила P&G:

Система для ухода за полостью рта Oral-B iO. Это новая электрическая зубная щетка, которая обеспечит плавную бесшумную чистку и удалит зубной налет. Она получила новый двигатель с магнитным приводом, который равномерно распределяет энергию на концы щетинок, создавая мягкие микровибрации.

Инновационное чистящее средство ЕС30: Это самое экономичное и универсальное средство, из которого убрали воду и оставили только действующие вещества. Волшебное вещество активируется за считанные секунды после контакта с водой, образуя мощную пену, которая начисто убирает все сильные загрязнения.Электрический освежитель воздуха Febreze Fade Defy, первый массовый электрический освежитель воздуха со встроенным микрочипом, который контролирует количество освежающего вещества. Работает как в первый день 50 дней!¹ Когда приходит время сменить картридж, загорается LED лампочка.

Microban 24, революционный санитайзер для домашнего использования, защищающий поверхности от распространения и размножения бактерий в течение 24 часов, даже после множества прикосновений.

Спрей для посуды Dawn Powerwash, позволяющий убирать еще во время приготовления еды, предупреждая появление грязи. Благодаря образующейся мыльной пене исчезает необходимость замачивать посуду, средство также справляется с пригоревшим жиром в 5 раз быстрее.³ Все, что нужно сделать, это побрызгать, вытереть и ополоснуть посуду.

· P&G запустила инициативу «Концепция «50 литров». В рамках этого проекта представители разных отраслей и организаций разрабатывают экологичные решения, позволяющие снизить потребление воды. В идеале этот показатель не должен превышать 50 литров в день на одно домохозяйство.