Спецвыпуск сериала "Друзья 2021" уже сегодня эксклюзивно на Vodafone TV

28 мая 2021, 10:15

Специальный выпуск сериала «Друзья» от HBO Max в Украине будет эксклюзивно представлен на Vodafone TV.

Сериал можно будет посмотреть в подписке Амедиатека, которая доступна в пакете «Оптимальный».

В специальном выпуске «друзья» вновь вместе. Исполнители главных ролей – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер – встречаются, чтобы вспомнить интересные истории со съемок и поделиться своими эмоциями.



Спецвыпуск будет представлен в формате ток-шоу. Кроме своих любимых героев, фанаты «Друзей» увидят приглашенных звезд, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Делевинь, Леди Гага, Харингтон, Риз Уизерспун и другие.



Сериал «Друзья» появился на телеэкранах в 1994 году. «Друзья» признаны лучшим комедийным сериалом на американском телевидении по версии MTV.



Для того, чтобы посмотртеть спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» на Vodafone TV, установите приложение Vodafone TV через Huawei App Gallery, Play Market или App Store. Далее зарегистрируйтесь с помощью вашего номера телефона.



Также сервис Vodafone TV доступен на всех новых версиях Smart TV для магазинов Samsung и LG и через web-версию на сайте tv.vodafone.ua.



Для активации пакета «Оптимальный» необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30094. Стоимость пакета 119/30 дней, первые 7 дней пользования услугой бесплатны.



Услуга доступна всем клиентам Vodafone. Преимущество для клиентов – трафик в приложении Vodafone TV не тарифицируется.