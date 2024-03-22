В результате российских обстрелов есть несколько обесточенных участков ж/д

"В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой. Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают", — говорится в сообщении компании.
В "Укрзалізниці" напомнили, что пассажиров, пропустивших рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в Харькове или других городах, примут на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету.
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