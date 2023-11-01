Все новостиИнтернетСвязьТехнологииБезопасностьБизнесСофтЖелезоГаджеты

Аналитика

21 сентября 2025, 22:16

Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G

У ЄС не запрацює головна нова функція AirPods, фото китайського ударного БпЛА Star Shadow, GIGABYTE просуває інновації в сфері ШІ, кінець підтримки Windows 10 та ін. новини тижня.
12 сентября 2025, 14:57

Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple

Нові AirPods Pro 3, iPhone та Apple Watch Series 11, портативна акустика акустика SVEN PS-990, "повербанк" на 200 МВт, 18 нових САУ Archer та 500 мотоциклів від Швеції для ЗСУ, та нові пускові установки Patriot від Німеччини.

Обзоры

21 сентября 2025, 15:20

Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол

Одна з найбільш ергономічних комп'ютерних мишок, що особисто мені доводилося бачити. Модель, яку не треба переміщувати поверхнею для роботи курсора, а вся функціональність в цьому плані покладена на трекбол.
17 сентября 2025, 10:04

REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт

Портативна акустика з потужністю 90Вт, живленням як від вбудованого акумулятора так і від електромережі, підтримкою TWS, караоке, підсвіткою RGB та багатьох інших, не менш цікавих "речей".

Интервью

19 декабря 2024, 14:26

Штучний інтелект без бар'єрів: інноваційна оптимізація LLM від експертки з NLP Олени Сокол

Високі витрати на впровадження AI-рішень стають бар’єром для цифрової трансформації бізнесу. Олена Сокол, експертка з машинного навчання, розповідає про новий метод оптимізації LLM, який знижує ці витрати на 60-70%.
1 ноября 2023, 23:38

Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій

Про те, як зародилася ідея створення сервісів у міжнародного ІТ-дистриб'ютора BAKOTECH та як саме вони допомагають замовникам, розповіла нашій редакції Олександра Алєксєєва — Service Product Manager в департаменті B4 компанії BAKOTECH.

Фотогалереи

19 сентября 2025, 23:51

Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм

На IFA 2025 у Берліні компанія Lenovo представила концепт ThinkBook VertiFlex, який є одним із перших у світі ноутбуків із поворотним 14-дюймовим дисплеєм.
17 сентября 2025, 7:30

Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025

С 10 по 14 сентября в Пекине прошла Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS)-2025. 85 стран и международных организаций провели собственные выставки и мероприятия.