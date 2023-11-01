21 сентября 2025, 15:20

Одна з найбільш ергономічних комп'ютерних мишок, що особисто мені доводилося бачити. Модель, яку не треба переміщувати поверхнею для роботи курсора, а вся функціональність в цьому плані покладена на трекбол.