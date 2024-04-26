Украина может получить 38 миллиардов долларов внешней помощи в 2024 году — НБУ

26 апреля 2024, 13:45

В НБУ отметили, что в марте от международных партнеров поступило около 9 млрд долл, что позволило нарастить международные резервы до почти 44 млрд долл.

Кроме того, поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро."Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долл. США внешней бюджетной помощи в этом году. В то же время продолжается реализация мероприятий по усилению способности Украины к самообеспечению. Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке", - сообщили в Нацбанке.