OPPO Reno11F приходить в Європу

26 апреля 2024, 14:15

Зважаючи на всі ті взаємодії, що відбуваються між нами та нашими смартфонами сьогодні, може бути важко визначити, що саме є "оптимальним" користувацьким досвідом.

Одне можна сказати напевно: стабільність і надійність - це ті аспекти, які тісно пов'язані з якістю самого телефону.

"Якість - це слово, яке часто використовується, і воно відображає те, у що завжди вірила компанія OPPO: надавати високоякісну продукцію для повноцінного життя", - говорить Арне Херкельманн, керівник відділу управління продуктами в OPPO в Європі. Ідея зосередитися на "якості" також підтверджується тенденцією, що в наш час люди користуються своїми телефонами довше, ніж будь-коли. За даними GfK, у 2023 році дві третини користувачів смартфонів у Західній Європі використовували свої телефони довше, ніж 24 місяці.

Це відповідає зростанню в 1,3 рази за останні 5 років, а вражаючі 36% користувачів вже користуються своїми телефонами протягом трьох років і більше."Саме тому OPPO гарантує нашим клієнтам щонайменше 4 роки всебічного високоякісного обслуговування". Арне Херкельманн стверджує: "Завдяки незмінній якості OPPO та безпечній системі швидкої зарядки Reno11 F пропонує найкращу якість у всій лінійці".Незмінна якість OPPO починається з відмінного виробництва. Співпрацюючи з найкращими постачальниками, OPPO має змогу виготовляти точно налаштовані високоякісні компоненти, необхідні для забезпечення якості кінцевої продукції на найфундаментальнішому рівні. Ми також тісно співпрацюємо з нашими партнерами для створення спеціалізованих команд, спеціалізованих виробничих ліній і навіть заводів виключно для OPPO.

Всі компоненти, призначені для використання в продуктах OPPO, виробляються на цих підприємствах відповідно до найвищих галузевих стандартів. Наприклад, при виробництві дисплеїв для смартфонів усі блоки збираються в чистому приміщенні класу 1000, де немає пилу. Таке середовище відповідає більш ніж 270 специфікаціям, гарантуючи стандартизоване виробництво і забезпечуючи відповідність кожного дисплея суворим вимогам OPPO до якості.

Навіть якщо смартфон виготовлений за найвищими стандартами, він повинен пройти ретельне тестування, перш ніж потрапити на ринок. Всі продукти OPPO проходять ретельну перевірку якості та надійності компонентів, виробничих ліній і готових пристроїв. Незалежний контроль якості також здійснюється протягом усього виробничого процесу. Крім того, інженери та технічні експерти проводять п'ять циклів комплексних оцінок якості та оглядів, щоб гарантувати, що кожен пристрій відповідає суворим стандартам якості OPPO.

Готовий до більш ніж 4-річного використання, Reno11 F 5G пройшов перевірку якості, яка витримала приголомшливі 100 000 натискань клавіш гучності, 200 000 натискань кнопок живлення та 20 000 підключень і вимикань через USB-C. Завдяки більш ніж 50 перевіркам, пов'язаним з виробництвом, 130 тестам на надійність і 320 комплексним тестам, коли Reno11 F потрапить до ваших рук, ви можете бути впевнені, що в ньому є все необхідне для вирішення щоденних життєвих викликів.На додаток до апаратних процедур, Reno11 F використовує передову технологію OPPO Trinity Engine, що забезпечує додатковий приріст якості програмного забезпечення. Це ексклюзивне рішення системного рівня покращує плавність і стабільність роботи системи завдяки точному управлінню та плануванню обчислювальних ресурсів, пам'яті та сховища на рівні інструкцій мікроархітектури, забезпечуючи оптимізовану роботу користувача.OPPO незмінно є лідером у сфері технологій швидкої зарядки. Для Reno11 F ми застосували перевірену технологію флеш-зарядки SUPERVOOC потужністю 67 Вт, що гарантує користувачам швидке та надійне заряджання: він заряджається до 30% за 10 хвилин, до 53% - за 20 хвилин, а повний заряд - лише за 48 хвилин. Варто зазначити, що Reno11 F також має функцію USB Power Delivery (USB-PD) потужністю до 55 Вт, що перевершує конкуруючі продукти за значно вищими цінами.

Оснащений великим акумулятором на 5000 мАг, OPPO Reno11 F дозволяє вам залишатися онлайн цілий день, не дістаючи зарядного пристрою. Більше того, акумулятор можна підтримувати в оптимальному стані протягом чотирьох років використання, а це означає, що вам не доведеться турбуватися про його заміну.

Крім щоденних сценаріїв, OPPO враховує суворі умови використання: Reno11 F оснащений "режимом зарядки при наднизьких температурах", що забезпечує користувачам швидку зарядку навіть на морозі при температурі до -20℃. Вирішуючи проблему відсутності або повільного заряджання за низьких температур, це інтелектуальне рішення генерує навантаження на процесор для розігріву і використовує середню рамку та графітові листи для розподілу тепла, попередньо нагріваючи батарею до температури, придатної для швидкого заряджання сильним струмом.

Продукт отримав сертифікат TÜVRheinland про безпеку системи швидкого заряджання, що означає, що він добре виконує тести на швидке заряджання, автоматичне відключення заряджання та довговічність акумулятора в умовах екстремально низьких температур, зберігаючи при цьому надійність, достатню для задоволення повсякденних потреб.OPPO невпинно прагне досягти високої якості як продукції, так і послуг, що є останньою ланкою в нашому комплексному забезпеченні якості. Разом з першим продажем Reno11 F ми пропонуємо "План захисту акумулятора на 4 роки", що дає людям повну гарантію того, що вони отримують продукт, який буде служити довго.

Протягом чотирьох років після активації пристрою кожен власник смартфону OPPO Reno11 F 5G має можливість 1 раз безкоштовно замінити акумулятор, якщо ємність акумулятора падає нижче 80% від початкової максимальної ємності.



Сервіс "План захисту акумулятора" автоматично активується при активації смартфону, але для гарантованої реєстрації участі в програмі, рекомендовано зареєструвати покупку за посиланням, статус можна буде перевірити у службі підтримки OPPO після завершення терміну проведення акції.

Варто зазначити, що безкоштовний сервіс "План захисту акумулятора" надається виключно для смартфонів OPPO Reno11 F 5G, придбаних в Україні в офіційних магазинах партнерів компанії OPPO.