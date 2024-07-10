OPPO Watch X - флагманський смарт-годинник вже доступний в Україні

10 июля 2024, 9:22

OPPO AED Україна представила свій новий флагманський смарт-годинник - OPPO Watch X, надійного компаньйона, покликаного піднести кожну мить життя на новий рівень завдяки двочастотному GPS та численним ексклюзивним функціям фітнес-моніторингу.

Завдяки двоядерній архітектурі та гібридному інтерфейсу Wear OS від Google, Watch X має найкращу в індустрії витривалість, забезпечуючи до 100 годин автономної роботи. Крім того, годинник працює до 12 днів у режимі енергозбереження. Завдяки Wear OS 4, найновішій версії платформи, Watch X має інтелектуальні можливості підключення та широку екосистему додатків Google Play.

У зв'язку зі зростаючою потребою в більш дієвих даних фітнес-моніторингу від смарт-годинника, OPPO зробила точність пріоритетом у новому годиннику Watch X. OPPO Watch X оснащений двочастотним GPS з можливістю прийому як поширеного сигналу L1 GPS, так і більш сучасного сигналу L5 GPS. Використання двох окремих антен для кожного сигналу GPS ще більше підвищує точність і надійність позиціонування для користувачів під час бігу, їзди на велосипеді, піших прогулянок або тренувань в умовах поганого покриття GPS. Завдяки двочастотному GPS, а також високоточному акселерометру, гіроскопу та датчику магнітометра, Watch X забезпечує більш послідовне відстеження даних для більш точних вимірювань при відстеженні маршрутів тренувань. OPPO та Wear OS тісно співпрацювали, щоб вдосконалити можливості цих датчиків.



OPPO Watch X також забезпечує автоматичне розпізнавання видів спорту з можливістю визначати, коли користувач ходить, бігає, їздить на велосипеді, плаває або використовує гребний тренажер. Для любителів бігу Watch X робить ще один крок вперед, додаючи функцію розпізнавання пози під час бігу. Ця функція може визначати час контакту бігуна з землею (GCT), баланс між GCT лівої та правої ноги, частоту кроків, довжину кроку тощо - і все це в режимі реального часу, як у приміщенні, так і на вулиці, дозволяючи користувачам коригувати свою бігову поставу для підвищення безпеки та продуктивності.



Інші спортивні функції, доступні на OPPO Watch X, включають спеціальний режим для бадмінтону. Нова функція є власною розробкою OPPO. Вона збирає інформацію під час гри та проводить післяматчевий аналіз за п'ятьма параметрами: енергійність, активність, витривалість, захист та напад, щоб допомогти користувачам скоригувати такі аспекти, як сила та швидкість замаху. Як і у випадку з розпізнаванням постави під час бігу, отримані дані є дуже корисними, дозволяючи користувачам точно визначити свої слабкі сторони і вивести гру на новий рівень.



Окрім вражаючих функцій відстеження занять спортом та фітнесом, OPPO Watch X також має безліч функцій, які дають змогу користувачам краще контролювати своє повсякденне здоров'я. Відстежуючи частоту дихання уві сні, рівень кисню в крові, базову частоту серцевих скорочень, хропіння, рухи тіла та іншу поведінку під час сну, Watch X підтримує повноцінний моніторинг сну, навіть якщо це просто дрімота. Завдяки детальним щотижневим звітам про відстеження сну, доступним через додаток OPPO OHealth, користувачі також можуть уважно стежити за змінами тривалості та регулярності сну, ризиком хропіння, а також загальною оцінкою свого сну. У сукупності всебічні дані моніторингу дають змогу користувачам краще зрозуміти якість свого сну щоночі та сформувати звички, які сприятимуть його покращенню.



В основі цих покращень у вимірюванні даних на OPPO Watch X лежать більш точний 8-канальний датчик частоти серцевих скорочень та 16-канальний датчик кисню в крові, за допомогою яких користувачі можуть відстежувати частоту серцевих скорочень, рівень насичення крові киснем та іншу інформацію. Завдяки вдосконаленому набору датчиків та вбудованим алгоритмам, Watch X також може відстежувати рівень стресу протягом певного періоду часу, розраховуючи варіабельність серцевого ритму (HRV).



OPPO Watch X і додаток OHealth тепер також підтримують Health Connect на Android, який представляє собою центральний хаб в Android 14 для управління дозволами на передачу даних з декількох додатків і пристроїв для здоров'я та фітнесу. З дозволу користувача користувачі можуть безпечно синхронізувати свої дані про стан здоров'я, зібрані за допомогою Watch X або додатку OHealth, з додатками, сумісними з Health Connect.

OPPO Watch X працює під управлінням Wear OS і постачається з додатками Google, включаючи Google Assistant, Google Maps,і Google Play. Відчуйте новий рівень зручності завдяки доступності транзитних маршрутів на Картах Google для Wear OS - легко орієнтуйтеся в громадському транспорті просто зі свого зап'ястя. Крім того, ви можете керувати квитками на транспорт чи квитками на заходи тощо безпосередньо на годиннику за допомогою Google Wallet, що тепер доступні для Wear OS. Завдяки Google Play на годиннику користувачі можуть отримати доступ до широкого спектру ще більшої кількості додатків Google і додатків сторонніх розробників, включаючи Gmail і WhatsApp. Ці програми спеціально розроблені для смарт-годинників і задовольняють різноманітні потреби - від здоров'я та фітнесу до продуктивності, роблячи Watch X більш функціональним та універсальним. Завдяки підтримці функції Fast Pair ви можете швидко підключити OPPO Watch X до вашого смартфону OPPO або іншого смартфону на базі Android та налаштувати його. Це безшовне підключення дозволяє відповідати на вхідні дзвінки або відхиляти їх, керувати відтворенням музики, перевіряти та відповідати на повідомлення WhatsApp та інших застосунків, а також отримувати доступ до інших функцій безпосередньо з вашого зап'ястя.OPPO Watch X оснащений великим акумулятором на 500 мАг та функцією швидкої зарядки Watch VOOC TM для багатоденного використання та швидкої підзарядки. Його можна повністю зарядити всього за 60 хвилин або забезпечити додаткові 24 години роботи всього за 10 хвилин.Високу витривалість Watch X забезпечує запатентована OPPO двоядерна архітектура з двома окремими процесорами - Snapdragon® W5 Gen 1 SOC і BES2700 MCU. Завдяки революційній двоядерній архітектурі обидва чіпи годинника налаштовані на роботу в тандемі з гібридним інтерфейсом Wear OS. Це дозволяє ефективному чипу BES2700 брати на себе якомога більше типових завдань, таких як відповіді на телефонні дзвінки та відображення сповіщень, в той час як продуктивний чип Snapdragon® W5 Gen 1 активується для виконання високопродуктивних операцій та роботи з додатками Wear OS. На Watch X користувачі відчувають ідеальний баланс між продуктивністю та енергоспоживанням. Завдяки двоядерній архітектурі Watch X здатен забезпечити до 100 годин повної автономної роботи в повнофункціональному інтелектуальному режимі та до 12 днів у режимі очікування в режимі енергозбереження, тож користувачам більше не доведеться витрачати час на щоденну зарядку смарт-годинника.

OPPO Watch X поєднує в собі різноманітні функції та потужну продуктивність у вишуканому дизайні. Його великий 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 326 PPI та частотою оновлення до 60 Гц забезпечує яскравий та чіткий досвід перегляду в будь-який час. Він захищений 2,5-дюймовим сапфіровим склом для більшої стійкості до подряпин і відбитків пальців без шкоди для оптичної чіткості. Приголомшливий дизайн годинника доповнює міцний корпус з нержавіючої сталі, відполірований для створення преміального металевого ефекту, а кнопки та середня рамка плавно інтегровані, що надає годиннику міцної, але легкої конструкції.



Створений для того, щоб пройти довгу дистанцію, OPPO Watch X також пройшов випробування за американським військовим стандартом MIL-STD-810H, що гарантує високу міцність навіть у складних умовах і під впливом навколишнього середовища, а також має клас захисту від пилу IP68 і водонепроникність 5ATM.



В Україні новий годинник преміум якості OPPO Watch X можна придбати за 15 999 грн у кольорах: Bright Silver (Яскраво-сріблястий) та Dark Black (Темно-чорний).

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