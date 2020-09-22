OPPO на днях выпустит умные часы Watch ECG Edition с поддержкой ЭКГ

22 сентября 2020, 10:15

OPPO представила свои умные часы OPPO Watch в Китае ещё в марте. Вскоре после этого устройство вышло и на международный рынок.

Однако глобальная версия отличалась от устройства, выпущенного для внутреннего рынка Китая, отсутствием одной важной функции. Она не поддерживает ЭКГ.Однако это упущение вскоре будет исправлено. Сообщается, что версия умных часов с датчиком ЭКГ дебютирует на международном рынке 24 сентября. Тем не менее, даже при наличии соответствующего оборудования, функция должна пройти сертификацию в странах, где часы будут продаваться. К примеру, Apple Watch Series 6 и Samsung Galaxy Watch 3 оборудованы датчиками ЭКГ, однако эту возможность можно использовать только в тех странах, где власти дали на это согласие.

OPPO заявила, что умные часы Watch ECG Edition уже получили одобрение министерства здравоохранения США. Предполагается, что к Соединённым Штатам в ближайшее время присоединятся и другие государства. Стоимость обновлённых смарт-часов пока не сообщается.

(С) 3Dnews.ru