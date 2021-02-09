Nubia вскоре выпустит умные часы Red Magic Watch

9 февраля 2021, 13:15

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнародована информация о новом носимом гаджете Nubia — умных наручных часах Red Magic Watch, анонс которых ожидается в ближайшее время.



Смарт-хронометр оборудован дисплеем AMOLED размером 1,39 дюйма по диагонали. Этот экран имеет круглую форму, а разрешение составляет 454 × 454 точки.

Новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 LE. Говорится о совместимости со смартфонами, функционирующими под управлением операционной системы Android 4.4 и выше.



Часы получат богатый набор сенсоров для отслеживания показателей жизнедеятельности организма и активности пользователя. Это, в частности, сенсор частоты сердечных сокращений, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик и сенсор освещённости. Кроме того, говорится о наличии приёмника спутниковых систем навигации GPS и ГЛОНАСС.

На сайте FCC устройство показано в чёрном варианте цветового исполнения. В боковой части корпуса можно видеть физические кнопки управления. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 420 мА·ч.