Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 представят в первых числах марта

22 февраля 2021, 16:15

Бренд Nubia опубликовал ряд тизер-изображений, посвящённых игровому смартфону нового поколения — аппарату Red Magic 6, слухи о подготовке которого ранее уже мелькали в Сети.

Известно, что в основу аппарата ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.



Один из тизеров подтверждает информацию о том, что питание обеспечит двухкомпонентная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Говорится о поддержке сверхбыстрой 120-ваттной подзарядки: она позволит всего за пять минут восполнить приблизительно 50 % энергии.

Ещё одно изображение намекает на высокую частоту обновления дисплея и высокую частоту опроса сенсорного слоя. Этот же тизер раскрывает дату официальной презентации — 4 марта.По слухам, аппарат получит качественный экран формата Full HD+, частота обновления которого составит 144 Гц или даже больше. Устройство будет нести на борту не менее 8 Гбайт оперативной памяти. Разумеется, модель Red Magic 6 предложит набор специальных игровых функций. Операционная система — Android 11.