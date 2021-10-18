Игровой смартфон Red Magic 6S Pro вышел в специальной аэрокосмической версии

18 октября 2021, 15:15

Бренд Nubia анонсировал специальную версию игрового смартфона Red Magic 6S Pro с приставкой Aerospace. Устройство выйдет ограниченной серией, правда, сведений об ориентировочной цене пока нет.

«Аэрокосмический» вариант аппарата выполнен в серебристо-белой цветовой гамме. Такое же исполнение имеют входящие в комплект поставки зарядное устройство GaN мощностью 120 Вт и навесной кулер с двумя небольшими вентиляторами.



Устройство функционирует под управлением операционной системы Redmagic OS 4.5 на основе Android 11. У модификации Red Magic 6S Pro Aerospace некоторым улучшениям подверглась программная составляющая. В частности, повышена скорость сканирования и распознавания отпечатков пальцев. Кроме того, реализована функция определения частоты сердечных сокращений.



Смартфон оборудован процессором Snapdragon 888 Plus с частотой до 3,0 ГГц, а объём оперативной памяти достигает 18 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя варьируется от 128 до 512 Гбайт.



Дисплей Full HD+ AMOLED с диагональю 6,8 дюйма обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 620 Гц и возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков.

Во фронтальной части находится 8-мегапиксельная камера. Тыльная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный макромодуль.

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