Turkish Aerospace Industries активно изучает космос

17 сентября 2020, 11:45

Ведущая аэрокосмическая компания Турции Turkish Aerospace Industries (TAI) в прошлом году удвоила свои инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), потратив 3 миллиарда турецких лир (402 миллиона долларов).

Согласно заявлению компании, расходы TAI на НИОКР в последние годы демонстрируют устойчивую тенденцию роста, которая продолжилась в 2019 году.Компания отслеживает инновационные технологии, и интегрирует их в свои продукты для достижения устойчивого конкурентного преимущества в глобальном масштабе. В заявлении говорится, что в компании предприняли серьезные шаги к тому, чтобы стать новаторской организацией, влияющей на авиацию и космос.