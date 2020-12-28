Turkish Airlines приостанавливает рейсы в четыре страны

28 декабря 2020, 11:15

Turkish Airlines приостановила полеты в Великобританию, Нидерланды, Данию и Южную Африку.

В сообщении в социальной сети авиакомпания заявляет, что это решение соответствует решениям официальных властей и мерам предосторожности для здоровья. Турция приостанавливает рейсы из Великобритании, Нидерландов, Дании и Южной Африки.

На момент написания информационная страница Turkish Airlines о COVID-19 не обновлялась для отражения приостановки. Однако официальная лента авиакомпании в Twitter сделала это объявление. Пассажиры, уже летевшие в самолетах из четырех пострадавших стран на момент распоряжения, по прибытии в Стамбул проходили тестирование и карантин.

«…В соответствии с директивами нашего президента в сотрудничестве с нашим Министерством транспорта и инфраструктуры было принято решение о временной приостановке полетов из Великобритании, Дании, Нидерландов и Южной Африки в нашу страну…», говорилось в сообщении министерства транспорта Турции.