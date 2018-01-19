Turkish Airlines купит 20 новых самолетов Airbus A350

19 января 2018, 9:45

Турецкие авиакомпании объявили о намерении закупить 20 самолетов A350

Переговоры с компаний Airbus уже ведутся. Авиакомпания Turkish Airlines и Airbus подписали предварительное соглашение о поставке 20 самолетов A350-900 с опционом еще на пять самолетов. Соглашение было подписано в Елисейском дворце в Париже в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию.

Илькер Айджи, председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines: «…мы совершаем полеты в большее количество направлений, чем любая другая авиакомпания мира, и с помощью новых самолетов A350 XWB мы сможем еще больше расширить нашу международную маршрутную сеть...».Поставка новых самолетов Airbus имеет большое значение для развития авиакомпании в ближайшие годы. Турецкие производители оборудования и запчастей также выиграют в результате реализации данной сделки, так как получат значительные заказы со стороны компании Airbus». Уже почти 20 лет Турция является одним из крупнейших покупателей продукции Airbus, и партнером во всех проектах компании, включая престижные самолеты A350 XWB