Авиакомпании РФ научились обходить санкции

25 августа 2023, 9:45

РФ может поставлять запчасти для самолетов через своих граждан, у которых есть родственники в других странах. Есть зафиксированные случаи, о которых в своем расследовании пишет агентство.

Что известно:Российский перевозчик Nordwind Airlines по этой схеме мог закупить детали для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing (данные таможни).Авиакомпания, которая принадлежит предпринимательнице Карине Букрей, импортировала детали через фирму Ramses Turizm в турецкой Анталии, принадлежащей мужу женщины.Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц американского оборудования для своих самолетов, несмотря на санкции.Детали попадают в рф при помощи посредников в следующих странах: Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Ни одна из них не вводила санкции против россии.Агентство сообщает, что в период с мая 2022 года по нынешнее время российские компании получили иностранных запчастей на сумму $1,2 млрд.