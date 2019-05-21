В РФ пассажиры массово отказываются летать на самолёте SSJ-100

21 мая 2019, 9:15

При выполнении рейса из Ульяновска в Москву, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» вынужденно прервал полёт из-за выявленных технических неисправностей.

Как сообщает источник в аэропорту вылета, пассажиры массово отказались выполнять полёт на самолётах Sukhoi Superjet 100, полностью бойкотируя предложения авиаперевозчика.

«…Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на «Сухом»…», - сообщили в аэропорту Ульяновска.

Известно о том, что первоначально авиаперевозчик не хотел удовлетворять требования пассажиров, однако позднее всё же согласился предоставить в качестве резервного авиаборта самолёт Airbus A320.

Отказ пассажиров выполнять полёт на борту самолёта Sukhoi Superjet 100, со стороны представителей авиаперевозчика, прокомментирован не был, однако, это далеко не первый известный случай, когда пассажиры отказываются от выполнения рейсов на этих авиалайнерах, полагая, что авиакатастрофа в «Шереметьево» была связана именно со скрытыми техническими неисправностями воздушного судна.