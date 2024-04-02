В Латвии успешно протестировали Starlink на борту самолета, - avia.nevs

Когда авиакомпания получит специальный сертификат - пассажиры смогут выходить в интернет уже сразу после посадки в самолёт и работать как на земле, так и в небе.
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