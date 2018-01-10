10 января 2018, 12:45

Новенький Boeing 737 MAX8 теперь во флоте авиакомпании flydubai

Новенький Boeing 737 MAX8 теперь во флоте авиакомпании flydubai Boeing 737 MAX8 - идеальный партнер как для авиакомпании, так и для пассажиров.

Самолет тихий, надежный, безопасный с впечатляющими эффективными характеристиками использования топлива. Новенький Boeing 737 MAX8 теперь во флоте авиакомпании flydubai на ежедневных регулярных рейсах Дубай-Киев-Дубай.

Это первый МАХ во флоте flydubai. На данный момент таких самолетов 6, также подписан контракт на поставку 75 самолётов Boeing 737 MAX8. В планах авиакомпании flydubai осенью заказать ещё 225 таких самолетов.

Больше фото здесь.
Оцените новость:
  • 0 оценок