Новенький Boeing 737 MAX8 теперь во флоте авиакомпании flydubai Boeing 737 MAX8 - идеальный партнер как для авиакомпании, так и для пассажиров.
Самолет тихий, надежный, безопасный с впечатляющими эффективными характеристиками использования топлива. Новенький Boeing 737 MAX8 теперь во флоте авиакомпании flydubai на ежедневных регулярных рейсах Дубай-Киев-Дубай.
Это первый МАХ во флоте flydubai. На данный момент таких самолетов 6, также подписан контракт на поставку 75 самолётов Boeing 737 MAX8. В планах авиакомпании flydubai осенью заказать ещё 225 таких самолетов.
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