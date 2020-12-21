Air Canada готовится к возобновлению эксплуатации Boeing 737 MAX

21 декабря 2020, 10:45

В ожидании одобрения канадскими регулирующими органами пассажирских рейсов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Канады Air Canada ( ADH2 ) уже начала тренировочные полеты на этом самолете.

Transport Canada, правительственный департамент, отвечающий за разработку правил авиаперевозок страны, предоставил канадскому флагману разрешение на начало тренировочных полетов на самолете Boeing 737 MAX. По данным FlightRadar24.com, Air Canada ( ADH2 ) недавно выполнила два испытательных полета на Boeing 737 MAX 8.

Боинг 737 MAX 8, зарегистрированный как C-GEIV, выполнял тренировочный полет по маршруту из международного аэропорта Монреаль – Трюдо (YUL) в международный аэропорт Галифакс Стэнфилд (YHZ) рано утром 8 декабря 2020 г. Самолет взлетел. в 7:30 (UTC) и после полета на расстояние 806 километров приземлился в 10:05 (UTC) в аэропорту YHZ. Согласно протоколу полета, тренировочная операция под номером AC2336 длилась полтора часа.

Между тем, в тот же день и почти в то же время другой Boeing 737 MAX 8 Air Canada начал свои учебные полеты в международном аэропорту Эдмонтона (YEG). Самолет, зарегистрированный как C-FSNU, был замечен вылетевшим из аэропорта YEG в 8:00 (UTC) в аэропорт международного аэропорта Ванкувера (YVR).

C-GEIV и C-FSNU уже выполнили несколько тренировочных полетов со 2 по 6 декабря, как показывает их история полетов.

