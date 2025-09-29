Turkish Airlines заключила крупную сделку с Boeing

29 сентября 2025, 12:45

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о подписании крупного контракта на покупку 225 самолетов у американской компании Boeing.

Сделка была анонсирована вскоре после встречи президентов Турции и США, Эрдогана и Трампа, в Белом доме.В рамках соглашения Turkish Airlines заказала 75 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 150 самолетов Boeing 737 MAX. Поставки Dreamliner планируются с 2029 по 2034 г. Кроме того, компания ведет переговоры с Rolls-Royce, GE Aerospace и CFM International по вопросам двигателей и технического обслуживания.