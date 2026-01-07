Минкульт передал костел Святого Николая в Киеве религиозной общине

7 января 2026, 9:15

"Это значит, что они смогут без ограничений проводить мессы, инвестировать свое время, усилия и средства в восстановление этого собора", — сказала журналистам министр культуры Татьяна Бережная, ее цитирует "Радіо Свобода".

Настоятель прихода Святого Николая в Киеве отец Павел Вышковский сказал "Київ24", что костел передали общине в пользование на 50 лет.При этом собственником сооружения остается государство в лице Минкульта, а балансодержателем — Национальный дом органной музыки. Но парафия теперь сможет выполнять ремонтные работы (в костеле в 2021-м был большой пожар), объяснил настоятель прихода.