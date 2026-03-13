ЕС смягчит правила импорта газа, что может облегчить поставки из Азербайджана

13 марта 2026, 11:15

Еврокомиссия готовится смягчить правила для импорта газ из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Reuters, со ссылкой на источники.

Этот шаг, как ожидается, может облегчить поставки газа из Азербайджана.

По словам дипломатов, Еврокомиссия намерена до 18 марта выпустить разъяснения о том, как применять нормы законодательства ЕС, направленные на поэтапный отказ от российского газа. Рекомендации призваны предотвратить ситуацию, при которой действующие правила могли бы непреднамеренно осложнить поставки топлива в Европу в период повышенной уязвимости.При этом в Брюсселе подчеркивают, что новые разъяснения не изменят курс ЕС на отказ от российского газа. Обострение конфликта с Ираном уже повлияло на глобальные потоки сжиженного природного газа (СПГ) и увеличило риск перенаправления грузов. Европейские чиновники опасаются, что слишком жесткое соблюдение процедур может привести к задержкам поставок и осложнить задачу по поддержанию достаточного уровня заполненности газовых хранилищ.Согласно действующим правилам, поставки трубопроводного газа или СПГ из некоторых стран, за исключением РФ, должны получать «предварительное разрешение». Это означает, что компании обязаны предоставить таможенным органам ЕС доказательства происхождения газа за пять дней до его прибытия в еврозону. Наибольшую выгоду от смягчения требований может получить Азербайджан, который в 2025 г. обеспечил около 4% импорта газа в ЕС.