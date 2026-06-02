Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок у 2026 році?

2 июня 2026, 13:15

Найвигідніші тарифи пропонують:

Польща — близько €8,6 на місяць за пакет із 10 ГБ.

Італія — від €6 до €15 завдяки жорсткій конкуренції між операторами.

Іспанія — у середньому €16,2, часто з пакетами до 50–100 ГБ.

Франція — близько €19,3 на місяць.

Найдорожчий мобільний зв’язок:

Німеччина — у середньому €23,5 за пакет із 10 ГБ.

Нідерланди — близько €21.

Норвегія — близько €34.

Велика Британія — до €35.

Ліхтенштейн — €37,2.

Монако — рекордні €47 на місяць.



Головна причина низьких цін — висока конкуренція між мобільними операторами. Там, де ринок більш конкурентний, користувачі отримують більше гігабайтів за менші гроші.