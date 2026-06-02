Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок у 2026 році?

Найвигідніші тарифи пропонують:
Польща — близько €8,6 на місяць за пакет із 10 ГБ.
Італія — від €6 до €15 завдяки жорсткій конкуренції між операторами.
Іспанія — у середньому €16,2, часто з пакетами до 50–100 ГБ.
Франція — близько €19,3 на місяць.
Найдорожчий мобільний зв’язок:
Німеччина — у середньому €23,5 за пакет із 10 ГБ.
Нідерланди — близько €21.
Норвегія — близько €34.
Велика Британія — до €35.
Ліхтенштейн — €37,2.
Монако — рекордні €47 на місяць.
Головна причина низьких цін — висока конкуренція між мобільними операторами. Там, де ринок більш конкурентний, користувачі отримують більше гігабайтів за менші гроші.