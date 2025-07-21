Румунія залишається однією з найдешевших країн Європейського Союзу

21 июля 2025, 10:15

Згідно зі звітом Євростату, за цінами на 36% нижчими за середній показник ЄС, країна поступається лише Болгарії, де товари та послуги на 40% дешевші за середній показник по Європі.

У категорії «Їжа та безалкогольні напої» Румунія зафіксувала найнижчий рівень цін, який становить лише 76% від середнього показника по Європейському Союзу.

Словаччина (83%)

Польща (87%).



Люксембург (125%) та Данія (120%) є державами з найдорожчими товарами в цій групі.



Румунія також посідає перше місце в розділі «Відпочинок та культура» з індексом цін 67%, за нею йде Болгарія (68%).