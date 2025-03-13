5 дешевих європейських напрямків для подорожі

13 марта 2025, 14:15

Краків, Польща

Колоритне місто з середньовічною архітектурою та багатою історією. Їжа та транспорт тут дешевші, ніж у Західній Європі, а визначні пам’ятки, такі як Вавельський замок і площа Ринок, можна відвідати безкоштовно.

Будапешт, УгорщинаСтолиця термальних купалень і величної архітектури. Вхід у купальні коштує недорого, а прогулянки Дунаєм або огляд Парламенту – взагалі безкоштовні! Харчування в місцевих кафе дуже доступне.

Бухарест, Румунія

Часто недооцінене місто з унікальним поєднанням історичних та сучасних будівель. Ресторани та готелі тут значно дешевші, ніж у більшості європейських столиць.

Софія, Болгарія

Одне з найдоступніших міст у Європі з красивими церквами, музеями та горами неподалік. Вартість житла та їжі значно нижча, ніж у Західній Європі.

Вільнюс, Литва

Затишне місто з величезною кількістю історичних місць та мальовничою природою. Оренда житла та громадський транспорт тут дуже доступні, а місцева кухня порадує невисокими цінами.