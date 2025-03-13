5 дешевих європейських напрямків для подорожі

Краків, Польща
Колоритне місто з середньовічною архітектурою та багатою історією. Їжа та транспорт тут дешевші, ніж у Західній Європі, а визначні пам’ятки, такі як Вавельський замок і площа Ринок, можна відвідати безкоштовно.
Будапешт, Угорщина
Столиця термальних купалень і величної архітектури. Вхід у купальні коштує недорого, а прогулянки Дунаєм або огляд Парламенту – взагалі безкоштовні! Харчування в місцевих кафе дуже доступне.
Бухарест, Румунія
Часто недооцінене місто з унікальним поєднанням історичних та сучасних будівель. Ресторани та готелі тут значно дешевші, ніж у більшості європейських столиць.
Софія, Болгарія
Одне з найдоступніших міст у Європі з красивими церквами, музеями та горами неподалік. Вартість житла та їжі значно нижча, ніж у Західній Європі.
Вільнюс, Литва
Затишне місто з величезною кількістю історичних місць та мальовничою природою. Оренда житла та громадський транспорт тут дуже доступні, а місцева кухня порадує невисокими цінами.