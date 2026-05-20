Китай розширює сегмент дешевих повітряних імітаторів

20 мая 2026, 12:45

На виставці військових інтелектуальних технологій у Пекіні Китай представив нову крилату ракету-мішень TY-310T.

Формально виріб призначений для підготовки розрахунків ППО, проте фактично йдеться про розвиток повноцінного класу дешевих високоманеврених повітряних цілей, максимально наближених до сучасних крилатих ракет і ударних БПЛА.

За заявленими характеристиками TY-310T здатна виконувати політ на висотах від 30 до 8500 м, розвивати швидкість 0,7-0,9 Маха та виконувати маневри з перевантаженням понад 4g. Дальність застосування перевищує 200 км, тривалість польоту – до 40 хвилин.При цьому ракета оснащується турбореактивним двигуном і може імітувати різні типи цілей за рахунок ефективної площі розсіювання, що змінюється, — від 0,01 до 3 м².Ключове значення тут має сама навчальна функція, а тенденція. Китай послідовно створює лінійку щодо дешевих реактивних платформ, які одночасно можуть використовуватись як: цілі для підготовки ППО; хибні цілі; імітатори крилатих ракет; носії РЕБ; дешеві ударні платформи.Окремо звертає увагу заявлена ​​ЕПР від 0,01 м² - це вже рівень малопомітних цілей, близьких до сучасних БПЛА та окремих типів крилатих ракет. Для Китаю подібні проекти стають частиною підготовки до високоінтенсивного конфлікту проти технологічно розвиненого супротивника, де ключову роль відіграватиме саме виснаження та навантаження ешелонованої ППО.