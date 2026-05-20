Китай робить ставку на масові дрони-перехоплювачі

20 мая 2026, 11:45

Китайська компанія SkyDefense Technology представила новий безпілотний перехоплювач для боротьби з повітряними загрозами ближнього радіусу дії.



Новий апарат використовує оптико-електронні сенсори та алгоритми розпізнавання цілей на базі ІІ. Поразка мети можлива двома способами - прямим тараном або підривом з розльотом осколкових елементів. Фактично Китай розвиває концепцію повітряного FPV-перехоплювача, адаптованого під знищення малих БПЛА.

Заявлені характеристики виглядають досить серйозно для апарату такого класу:

швидкість – до 60 м/с;

висота роботи – до 5 км;

дальність управління – до 10 км;

можливість роботи при сильному вітрі;

керування роєм з одного робочого місця.



Особливо важливо, що китайці наголошують саме на масовому застосуванні. Можливість запуску відразу кількох перехоплювачів одним оператором вказує на рух у бік напівавтономних систем, де людина швидше розподіляє цілі та контролює сектор, ніж пілотує кожен апарат вручну.



Це добре вписується у загальну тенденцію сучасної війни. Класичні ЗРК залишаються занадто дорогими для боротьби з дешевими FPV-дронами та боражами, що барражують. В результаті все більше країн переходять до концепції "дешевий перехоплення проти дешевої загрози", де ключову роль починають грати автоматизовані турелі, мікрохвильова зброя, лазери та спеціалізовані дрони-перехоплювачі.



По суті, Китай поступово будує багатошарову антидронову екосистему: від РЕБ та мікрохвильової зброї до автоматичних турелів та повітряних перехоплювачів з елементами ІІ. І подібні компактні апарати — ще один крок до майбутнього, де значна частина ближнього повітряного бою вестиметься авіацією, що вже не пілотується, а автономними машинами.