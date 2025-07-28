Китай просуває безпілотний бойовий модуль VU-T10

28 июля 2025, 12:15

Китайська корпорація Norinco представила важкий безпілотний наземний апарат VU-T10 як елемент нової бойової доктрини.



Випробування, проведені у липні 2025 року, показали, що ця платформа на гусеничній базі з 30-мм гарматою, кулеметом і, ймовірно, ПТКР Red Arrow 12, може автономно здійснювати вогневу підтримку та діяти в тандемі з іншими безпілотними і пілотованими системами.

VU-T10 вагою 12 тонн і розміром 3,8×2,4×2 м створений як бойова машина піхоти нового типу: швидка, малошумна (електропривід), здатна до автономного маневру та точкового ураження на полі бою. Його функціонал охоплює підтримку спішених військ, боротьбу з БПЛА, прорив легких укріплень і удар по бронетехніці середнього класу.У межах нової архітектури ведення війни VU-T10 — лише один із компонентів. Поряд із ним Norinco демонструє інші системи: наземні «мулів» для логістики, чотириногих роботів-розвідників, дрони-камікадзе та лазерні системи ППО. Усі вони працюють у моделі MUM-T — командній інтеграції пілотованих і безпілотних платформ.Цей розвиток не тільки свідчить про технологічну амбіцію Пекіна, а й про експортний намір: платформи Norinco вже рекламуються в країнах Близького Сходу та Південно-Східної Азії, хоча щодо VU-T10 контрактів наразі не укладено.