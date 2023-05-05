У рамках проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БПЛА

За його словами, йдеться і про запуск ударних рот, що формують Збройні сили України, і про «трансформацію доктрини застосування БПЛА».
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