Єгипет купує китайські реактивні БПЛА WJ-700

24 декабря 2025, 9:45

Єгипет, за даними китайських та арабських джерел, у червні 2025 року підписав контракт орієнтовно на $400 млн на закупівлю 10 реактивних ударних БпЛА WJ-700.



Це робить Каїр другим відомим оператором цієї системи після Алжиру й показує, що важкі китайські безпілотники закріплюються на ринку Близького Сходу та Північної Африки не як «бюджетний замінник», а як інструмент для висококласних ударних місій.

WJ-700 — це вже не класичний «повільний» MALE-дрон. Реактивний двигун дає до 700 км/год, стеля — до 15 км, тривалість польоту — до 20 годин із бойовим навантаженням до 800 кг. Така комбінація дозволяє тримати тривале чергування над Середземним чи Червоним морем, а в разі потреби швидко виходити на рубежі пуску, залишаючись поза досяжністю значної частини тактичних систем ППО.Набір озброєння (зокрема, протирадіолокаційні CM-102 і протикорабельні C-705KD) вказує, що платформа заточена не лише під розвідку, а й під пригнічення ворожої ППО та удари по кораблях і береговій інфраструктурі.Для Єгипту це логічне посилення одразу кількох напрямків: контроль східного Середземномор’я, Суецького каналу, Червоного моря й потенційних кризових зон від Лівії до Судану та Ємену. WJ-700 доповнює вже наявні середньовисотні ударні дрони, закриваючи нішу швидкісної платформи з більшим радіусом дії та потужнішим боєкомплектом. Заодно Каїр поглиблює військово-технічну зв’язку з Пекіном, демонструючи Вашингтону й європейцям, що питання озброєнь тепер вирішується в логіці конкуренції між постачальниками, а не політичної монополії Заходу.