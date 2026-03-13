У Польщі планують запровадити новий туристичний збір

Уряд Польщі готує зміни для мандрівників — новий податок для туристів можуть почати стягувати вже перед цьогорічним сезоном відпусток.
Кого це стосуватиметься:
Збір платитимуть ті, хто приїжджає до іншого міста з туристичною, рекреаційною або навчальною метою і залишається там довше ніж на 24 години.
Важливий нюанс: чи вводити цей податок, кожна гміна (громада) вирішуватиме самостійно.
Скільки доведеться платити?
Остаточних цифр ще не затвердили, але попередньо обговорюється тариф від 5 до 11 злотих за добу з однієї людини. Зібрані кошти міста витрачатимуть на розвиток інфраструктури, благоустрій та підтримку туристичних зон.
Хто зможе не платити (категорії-винятки):
• Люди, старші 70 років.
• Члени багатодітних сімей.
• Особи зі значним ступенем інвалідності.
Якщо закон ухвалять, то невеликий збір за кожну ніч перебування стане стандартною практикою майже для кожного туриста в Польщі.