У Польщі планують запровадити новий туристичний збір

13 марта 2026, 13:45

Уряд Польщі готує зміни для мандрівників — новий податок для туристів можуть почати стягувати вже перед цьогорічним сезоном відпусток.

Кого це стосуватиметься:

Збір платитимуть ті, хто приїжджає до іншого міста з туристичною, рекреаційною або навчальною метою і залишається там довше ніж на 24 години.

Важливий нюанс: чи вводити цей податок, кожна гміна (громада) вирішуватиме самостійно.



Скільки доведеться платити?

Остаточних цифр ще не затвердили, але попередньо обговорюється тариф від 5 до 11 злотих за добу з однієї людини. Зібрані кошти міста витрачатимуть на розвиток інфраструктури, благоустрій та підтримку туристичних зон.



Хто зможе не платити (категорії-винятки):

• Люди, старші 70 років.

• Члени багатодітних сімей.

• Особи зі значним ступенем інвалідності.



Якщо закон ухвалять, то невеликий збір за кожну ніч перебування стане стандартною практикою майже для кожного туриста в Польщі.