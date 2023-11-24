Вже з нового року у Польщі починає діяти податок на пластик

24 ноября 2023, 11:15

З 1 січня 2024 року споживачі в Польщі зіткнуться зі змінами, пов'язаними з введенням нового податку на пластик.

Одним із можливих наслідків може стати те, що виробники та підприємці припинять пропонувати одноразові пластикові соломинки чи столові прилади, а також з'являться попередження про необхідність правильної утилізації упаковки.Таке рішення ухвалив Європейський союз у рамках ініціативи домогтися нульового рівня викиду вуглецю до 2050 року.Спочатку податок становитиме від 20 до 25 грош за упаковку. Однак у майбутньому сума збільшиться.