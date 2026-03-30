В Азії починається дефіцит пластику через війну в Ірані.

30 марта 2026, 12:45

Через блокаду Ормузької протоки та різке зростання цін на нафту в Азії формується серйозний дефіцит пластику.

Регіон виробляє близько 60 % світового пластику, і майже половина цього виробництва напряму залежить від нафти та газу як сировини.



Оскільки близько 80 % нафти й газу, що йшли через Ормуз, призначалися саме для Азії, провідні виробники в Китаї, Індії, Південній Кореї, Тайвані та Сінгапурі вже почали скорочувати обсяги виробництва через брак сировини та різке зростання її вартості.



Наслідки вийдуть далеко за межі самого пластику. Цей матеріал є компонентом практично всього — від харчової упаковки та медичних виробів до електроніки й автомобілів. Дефіцит пластику в Азії означає збої у глобальних ланцюгах постачань і зростання цін на широкий спектр товарів по всьому світу.