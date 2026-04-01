Глобальний дефіцит нафти призведе до неминучого "руйнування попиту"

1 апреля 2026, 12:45

Через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки світовий ринок нафти втрачає щонайменше 8 мільйонів барелів на добу.



Аналітики Bloomberg зазначають, що без штучних заходів ринок очиститься саме через руйнування попиту в бідніших країнах.

Механізм простий: ціни зростають настільки, що частина споживачів фізично не може собі дозволити нафту і змушена відмовитися від неї.Першими під удар потрапляють країни, що розвиваються. США, Китай, Європа, Японія та Канада разом споживають близько 55% світової нафти і мають фінансову подушку, щоб витримати високі ціни.Решта 45% припадає на бідніші країни, які будуть змушені різко скоротити споживання. Для них це означає зупинку транспорту, промисловості та сільського господарства — фактично економічний параліч.