ОПЕК+ знову збільшує видобуток нафти, ціни падають, - Reuters

5 августа 2025, 8:45

У вересні країни ОПЕК+ домовилися підвищити видобуток ще на 547 тисяч барелів на добу, що прискорює відміну найбільших скорочень.

Загальний приріст з квітня складе близько 2,5 мільйонів барелів на добу (2,4% світового попиту).

Це рішення прийнято під тиском США на Індію через закупівлі російської нафти та закликів Трампа збільшити виробництво. Після новини Brent подешевіла на 40 центів до $69,27, а WTI до $66,96.Наступна зустріч відбудеться 7 вересня, де обговорять повернення ще 1,65 мільйона барелів на ринок.