Перші танкери перетнули Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном

19 июня 2026, 9:45

За кілька годин після підписання меморандуму між Вашингтоном і Тегераном через Ормузьку протоку пройшли три саудівські супертанкери з 6 млн барелів нафти.

За інформацією Reuters, це перший значний сигнал розблокування маршруту, через який до війни проходила майже п'ята частина світового експорту нафти.Повне відновлення руху не буде негайним. Судноплавним компаніям ще потрібно переконатися в безпеці маршруту, доступі до протоки та розмінуванні.Перші зміни вже відчутні, оскільки судна, які раніше могли приховувати свої позиції та відключати транспондери, знову почали відкрито передавати координати перед проходом.