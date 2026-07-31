Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке нефти

31 июля 2026, 9:45

Как сообщили Reuters в министерстве энергетики Казахстана, обсуждается вариант, при котором нефтепродукты, полученные таким образом, частично будут продаваться на внутреннем рынке, а частично — поставляться обратно.

Министерство не уточнило объемы, условия переработки или конкретные НПЗ, участвующие в переговорах.



Агентство напомнило, что в рф до сих пор наблюдается острая нехватка топлива в различных регионах на фоне серии ударов украинских беспилотников по НПЗ. Казахстан обеспечивает около 2% мирового суточного объема поставок нефти, недавно он начал поставлять в Россию некоторые виды нефтепродуктов.