Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на энергетику

13 апреля 2023, 10:45

По сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Всемирный банк предоставляет Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики.

Соглашение было подписано в Вашингтоне с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.

Восстановление Украины начнется уже в этом году, причем энергетика определена как одно из приоритетных направлений. Привлеченные средства от Всемирного банка будут использованы для восстановления сетей и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.Также на встрече с представителями Всемирного банка обсуждалось сотрудничество в рамках межведомственной платформы координации доноров под названием "Финансовый Рамштайн". Готовится к реализации проект по страхованию военных рисков для иностранных инвестиций, являющийся ключевым инструментом для привлечения этих инвестиций уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.