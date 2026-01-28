Украина и Польша договорились об увеличении мощностей по импорту газа

28 января 2026, 9:15

Как сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль:



оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года;

к концу апреля мощности этого направления возрастут с 15,3 млн. куб. м до 18,4 млн. куб. м в день;

в 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд. куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.