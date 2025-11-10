Украина подписала долгосрочное соглашение о поставках газа из США

10 ноября 2025, 16:45

Украина подписала долгосрочное соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор.

Меморандум подписан во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) между Группой «Нафтогаз» и греческой компанией Atlantic-See LNG Trade S.A.



Как сообщила министр энергетики Украины Гринчук, соглашение охватывает горизонт до 2050 г. Это партнерство обеспечит стабильные поставки американского СПГ в Украину, а также интегрирует украинскую инфраструктуру в европейские логистические маршруты.